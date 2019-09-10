قال الدكتور ناجى عوض، مدير عام الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إن المديرية شنت حملة مكبرة للقضاء الحيوانات الضالة بالقرى والمدن حفاظا على صحة وحياة المواطنين.

وأضاف ناجي، أن المديرية اعدمت علي مدار الأسبوع المنقضي بإعدام 328 كلب ضال، مشيرا إلى أن الحملات جري تنفيذها بكلا من مدينة موط، والموشية، والهنداو، والجديدة،والخارجة، والثورة، والزهور، والخارجة 1، والخرطوم، وبئر 10، كما جري تنفيذ حملات أخرى بكل من قرى، جده، بغداد، بدران، بلاط، ذخيرة، الفرافرة، وأبو منقار، مشيرا إلى أن المديرية تتعامل بكل جدية مع كافة البلاغات المقدمة من المواطنين، كما أنه جري تخصيص خطوط ساخنة لتلقى الشكاوى على مدار الــ24 ساعة.