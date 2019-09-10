عرض فيلمي "طفح الكيل" بالهناجر و"دفن كوجو" في الإسكندرية

تستضيف سينما الهناجر في السابعة مساء الأربعاء 11 سبتمبر، الفيلم الروائي الطويل "طفح الكيل"، وذلك ضمن نشاط نادي السينما الأفريقية الشهري والذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية.

فيلم "طفح الكيل " للمخرج المغربي "محسن بصري"، وتدور أحداثه حول "إدريس" الذي يرحل برفقة زوجته إلي الدار البيضاء لحاجة ابنهما لعناية طبية في المستشفي لعدم قدرته علي تحمل صداع حاد يلازمه منذ أسابيع ، ويحاول "علي" الانتحار جراء اكتئاب مزمن لكنه ينجو ليتم نقله إلى نفس المستشفي .

جدير بالذكر أن الفيلم فائز بجائزة أحسن فيلم لمسابقة أفلام الحريات في الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية لعام 2019 . يعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائي، فاروق عبد الخالق .

كما يعرض الفيلم الروائي الطويل "دفن كوجو" للمخرج الغاني "صمويل بازاول"، في السادسة مساء السبت 14 سبتمبر بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، وتدور أحداثه حول "إيسي" والمغامرة السحرية لإنقاذ والدها " كوجو" بعد اختفائه في رحلة مع عمها. الفيلم فائز بجائزة النيل الكبري لأحسن فيلم روائي طويل في الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر مارس 2019 .