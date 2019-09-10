يعرض فيلم "Rock Star"، وذلك في السابعة مساء الخميس 12 سبتمبر بقاعة سينما الهناجر، ضمن نشاط نادي السينما الهندية، والذي تقيمه سفارة الهند بالقاهرة، والمركز الثقافي الهندي طمولانا آزاد" بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية.

الفيلم إنتاج عام 2011، بطولة "رانبير كابور"، "نرجس فخري"، إخراج" امتياز علي".

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي موسيقي حول مطرب الروك الذي يطرد من منزله واتجاهه إلى قرية أخرى وقيامه بالغناء فيها، فيراه صاحب شركة موسيقى، ويريد له النجاح والشهرة، لكن الشهرة تجعله مغروراَ حتى مع أصدقاءه.