إدارة أبوزنيمة التعليمية تناقش تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد

عقد عيد عوده مدير عام إدارة أبوزنيمة التعليمية بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا بحضور مدراء المدارس رؤساء الأقسام و رئيس قسم المتابعة بالإدارة ومسؤول أمن الإدارة والموجهين للوقوف علي التجهيزات الخاصة بالمدارس لاستقبال الطلاب غدا الأربعاء .

وأكد مدير الإدارة علي ضرورة تسليم الكتب للتلاميذ مع عمل محضر فحص لكل كتاب من قبل المعلم والتأكيد علي استلام المناهج وتدوينها بدفاتر التحضير والعمل خلال الفترة المسائية من اليوم للانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة وتطهير خزانات المياه وتنظيفها والتأكيد علي أمن وسلامه البوابة وطفايات الحريق .

وطالب بتثبيت الجداول والقوائم بالفصول والمعامل والتأكيد علي الانتهاء من محاضر توزيع العمل والتوقيع عليها بالعلم من قبل المعلم مع سرعة الانتهاء من سجلات 31 مصرفات و41 مستجدين و5 سلوك وغيرها من السجلات المدرسية الخاصة بشؤون الطلاب والعاملين وتسجيل العهد الواردة من الهلال الأحمر.