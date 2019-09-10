حصلت جامعة الأزهر على لقب "الجامعة المثالية" في ختام فعاليات الورش الفنية لمتدربي مراكز الفنون في موسمها الثالث، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة، بالمدينة الشبابية بأبي قير، حيث شاركت الجامعة بفريق مكون من 16 طالبا وطالبة.

وجميع مدربي الورش في المجالات الأربعة (المسرح - الفنون التشكيلية - الموسيقى والكورال) أشادوا بتميز طلاب وطالبات الأزهر وسرعة تقدمهم ومثابرتهم وحرصهم الشديد على التعلم وحبهم للفن، حسب بيان عن الجامعة.

وحصد فريق جامعة الأزهر خمسة مراكز أولى، مركزين في مجال المسرح وآخرين في مجال الفنون التشكيلية، ومركز لطالبة في مجال الموسيقى، ومُنح الفريق الممثل للجامعة في نهاية الفعاليات، شهادة تقدير من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لتميزهم وتفوقهم في جميع المجالات.

وتحرص إدارة جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على تفعيل الأنشطة الطلابية الرياضية، والترفيهية، والتثقيفية، وتنشيط دور الكليات في خدمة المجتمع، وتفعيل الندوات واللقاءات المفتوحة، وتوفر وسائل الدعم والرعاية، لتشجيع الطلاب على الإيجابية وتحفيزهم على إبراز مواهبهم، والعمل على اغتنام الوقت وتفريغ الطاقة، فيما هو مفيد للعقل والجسم، حسب البيان.