جلسة ساخنة لـ"برلمان طلائع الأزهر" فى "النواب"بحضور الحكومة

ناقشت الجلسة الختامية لبرلمان المدارس والمعاهد الأزهرية، الذى استضافه مجلس النواب، عدداً من الطلبات والبيانات العاجلة الموجهة للحكومة، أبرزها بخصوص مصابى حمام السباحة بمركز شباب عين الصيرة، وعودة جماهير الرياضة للملاعب وعدم تجهيز المراكز الرياضية لذوى الإعاقة، ووضع البنية التعليمية لبعض المدارس بمحافظتَى قنا والإسكندرية.

وقال السيد الشريف، الوكيل الأول لمجلس النواب، إن استضافة المجلس فعاليات الجلسة الختامية لبرلمان المدارس والمعاهد الأزهرية جاءت حرصاً من البرلمان على الاستماع إلى صوت النشء من طلبة وطالبات المدارس والمعاهد، مضيفاً أن التدريب على ممارسة الأعمال البرلمانية للنشء أمر مفيد للغاية ويشجع على المشاركة والانخراط فى الحياة العامة.

وتابع: «تستهدف السياسة العامة للدولة الوصول والتعبير عن أكبر عدد ممكن من طلائع وشباب مصر فى القرى والمدن من مختلف المستويات الاجتماعية لتوسيع قاعدة المشاركة الإيجابية لديهم، وتنمية مهاراتهم على العمل الجماعى الخلَّاق، وتشجيعهم على دراسة قضايا مجتمعهم المحلى والقومى من أجل ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وحماية المجتمع من التطرف الفكرى، واستعادة منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية، وترسيخ أسس الولاء والانتماء والمواطنة، وتعزيز دور مصر الريادى فى نشر سماحة الإسلام». من جانبها، تقدمت الطالبة روضة أبوالسعود، إحدى المشاركات فى برلمان الطلائع، ببيان عاجل حول حادث اختناق 12 شاباً بحمام السباحة فى مركز شباب عين الصيرة، وقالت: «استيقظنا منذ أيام على حادث نتج عن زيادة نسبة الكلور فى حمام السباحة تسبب فى اختناق المتدربين، وهو ما يستدعى تفعيل الرقابة للحفاظ على شباب مصر».

وزارة الشباب ترد على الطلاب: اختناقات حمام السباحة خطأ بشرى.. وعودة الجماهير قرار اتحاد الكرة

وردَّ وزير الشباب بأن حمامات السباحة بها عوامل خطر تتعلق بالحوادث المتوقعة والمتمثلة فى حالات الغرق والصعق الكهربائى، ومن هنا تأتى مهمة مشرفى حمامات السباحة، الذين يدخل ضمن مهامهم الحفاظ على نقاء المياه وتطهيرها باستخدام الكلور، وهى عملية تتم أكثر من مرة فى اليوم خصوصاً فى مركز عين الصيرة، مع تزايد الإقبال عليه وامتداد العمل به لساعات طويلة.

وأضح وزير الشباب أن الحادث نتيجة خطأ بشرى من مشرف حمام السباحة، لأن إضافة الكلور يكون فى الصباح الباكر قبل بدء العمل فى الحمام، إلا أن المشرف قام بإضافة جرعة أخرى بعد انتهاء فترة التدريب الأولى، ونتج عن فتح الغاز تدفقه بكمية أكبر من المطلوبة، وبمجرد قطع السبَّاحين مسافة 75 متراً بدأوا يشعرون بالاختناق، وأصيب 12 شاباً وتم إنقاذهم وتقديم الإسعافات العاجلة لهم.

وحول طلب الإحاطة الخاص بعودة الجماهير للملاعب، أكد وزير الشباب والرياضة أن اللجنة المؤقتة التى تم تشكيلها باتحاد كرة القدم لتسيير الأعمال هى المعنية بتنظيم إجراءات دخول الجماهير للمباريات فى الموسم الجديد عن طريق الـ fan id. وأضاف أن تطبيق السيناريو المستخدم فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضى، أثبتت نجاحها أمام العالم، وستكون هى الأفضل فى ضبط منظومة دخول الجماهير للاستادات المؤهلة لذلك، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل الآن على تجهيز بقية الاستادات لاستقبال الجماهير خلال المرحلة القادمة.

وبالنسبة لطلب الإحاطة الخاص بوضع البنية التعليمية لبعض المدارس بمحافظة قنا، قال محمد عمر، نائب وزير التعليم، خلال الجلسة الختامية لبرلمان المدارس والمعاهد الأزهرية، إن آلية منظومة صيانة المدارس لم تعد ملائمة للوضع الحالى، والدولة وفرت الموازنة المطلوبة خلال برنامج الحكومة وستتم صيانة جميع مدارس مصر وتكون ملائمة للطلاب، مشيراً إلى أن معظم مدارس قنا دخلت فى خطة الإحلال الكامل.