قال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إلى أن الوزارة نظمت قافلتين لقرية "الرمادي بحري" بمركز إدفو، وقرية "الآمال" بمركز نصرالنوبة، على مدار يومين، تحت إشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل الطبية بالمديرية، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

وأضاف "حنفي" أن كل قافلة ضمت العديد من التخصصات، ونجحت في إجراء الكشوفات الطبية على 2887 مواطنا ومواطنة، بجانب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية لـ 698 مواطنا وموطنة، كما شملت فعاليات القافلة أيضا صرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة بالمجان، فضلا عن عقد ندوات تثقيف صحي لأكثر من 740 سيدة من أهالي القريتين.