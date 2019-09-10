تنتهي غدا الأربعاء المدة المحددة لتلقي التظلمات على الحركة القضائية التي اعتمدها مجلس القضاء الأعلى الأسبوع الماضي، وتضمنت ترقية 500 رئيس محكمة، من الفئة (ب) إلى رئيس من الفئة (أ)، وكذلك ترقية 500 قاض إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب).

وقالت مصادر قضائية إن المجلس تلقى عددا محدودا من التظلمات على الحركة منذ اعتماده لها، من بينها تظلمات تتعلق بطلب النقل من محكمة إلى أخرى.

وأضافت المصادر أن المجلس الأعلى تلقى أيضا تظلمات تتعلق بحركة التنقلات بين المحاكم الابتدائية، مؤكدة أن المجلس كان حريصا أثناء اعتماد الحركة القضائية على مراعاة الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية وفقا لما تقتضيه حاجة العمل.