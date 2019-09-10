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أفراح زملكاوية بالكأس 27

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اتضح أنه رجلا في الـ36 .. "الطفل المدخن" يثير غضب الجماهير التركية

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وفاة طفلة وإصابة آخرين من أسرة واحدة إثر حادث تصادم في الغردقة

وفاة طفلة وإصابة آخرين من أسرة واحدة إثر حادث تصادم في الغردقة

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توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مائل للحرارة يالقاهرة وحار جنوبا

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