قال المستشار عماد أبوهاشم، القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة الإرهابية والعائد من تركيا، إن الإخواني المستشار وليد شرابي يعمل في شركة قطرية يتلقى منها 20 ألف دولار بخلاف الأموال التي يتلقاها من فضائية "الجزيرة" ومنظمة حقوقية تابعة له في تركيا.

وأضاف خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسي، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن أعضاء الجماعة لا يختلفوا عن بعضهم البعض: "الإخواني صورة متكررة من نسخة واحدة ميختلفوش عن بعض في الكذب والنفاق والسرقة"، موضحا أن "شرابي" كان شريكا من الباطن في شركة تقوم بتجارة وتهريب الآثار.

وأكد أن جماعة الإخوان الإرهابية ما هي إلا "عصابات مافيا" تقوم بشراء العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار لرفع سعرها، متابعا: "جميع الأنشطة غير المشروعة والتي تدر ربحا سواء حرام أو حلال بيتاجروا فيها حتى المخدرات".