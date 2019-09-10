المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة الإرهابية والعائد من تركيا،

أعلن المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة الإرهابية والعائد من تركيا، توبته عن الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، أن انضمامه للإخوان كان ذنبا كبيرا لابد من التوبة منه والتكفير عنه، "بعلن توبتي على الهوا، وبستغفر ربنا على ذنبي دا".

وتابع أنه يحاول جاهدا تخطي مرحلة انضمامه بالإخوان، "بفكر إزاي أصحح أخطائي".

واستطرد: "نفسي ربنا يغفرلي أخطائي وانضمامي ليهم، لأني كنت في مستنقع وخرجت منه على خير، وأتمنى اللي جي يكون أفضل".