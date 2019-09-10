لقي شاب مصرعه بإحدى قرى مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم، جراء سقوطه من الدور الثالث، ونقلت الجثة إلى المستشفى المركزي.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد محمد زايد، مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول شاب جثة هامدة نتيجة سقوط من أعلى.

وانتقل الرائد إسلام السعدني، رئيس مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، إلى المستشفى، وتبين سقوط "محمد. ص"، 35 عاما، إثر سقوطه من الدور الثالث، وتم نقله لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.