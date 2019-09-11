قرر الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، حل أمانة شرق الإسكندرية وإعفاء النائب سامح السايح من موقعه كأمين شرق إسكندرية وإحالته للتحقيق لمخالفته الدستور وقانون مجلس النواب.

كما قرر الحزب، حسبما جاء في بيان له، تكليف النائب أحمد حلمي الشريف نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وأحمد مقلد نائب رئيس الحزب للشؤون القانونية، باتخاذ إجراءات التحقيق.

وقرر الحزب تكليف لجنة لإعادة تشكيل الأمانة برئاسة جهاد سيف نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي للحزب، وبعضوية كل من النائب كمال الوحيلي مساعد رئيس الحزب لقطاع غرب الدلتا، والدكتور نشأت متري مساعد رئيس الحزب، وعبدالقادر السبكي عضو الهيئة العليا بالحزب، ومحمود الشاهد نائب رئيس قطاع غرب الدلتا، وهاني عدلي أمين غرب الإسكندرية.