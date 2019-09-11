قال الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن الضرب في الإسلام للتأديب لا يمكن أن يكون إلا بسواك، نافيًا وجود ضرب بالعصا في الإسلام.

وأكد عطية خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن الضرب في الإسلام لإقامة حدود الله هو الجلد سواء لمن يقذف محصنة أو لمن يشرب الخمر أو لمن يزني وهو غير متزوج، مشددًا على أن الضرب في الإسلام سواء للطفل أو للزوجة لا يكون إلا بالسواك، مشيرًا إلى أن رفع السواك على الزوجة يؤلمها نفسيًا.

وشدد مبروك عطية على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يضرب أحدا في حياته قط، مشيرًا إلى أن النبي كان يوزع التمر بيده على أطفال المدينة وكان يجعلهم يسابقونه وهو يركب دابته ويكافئ من يسابقه بأن يركب معه.