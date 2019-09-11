يحدث اليوم.. الأهلي يطير إلى غينيا وبدء الدراسة للصفوف الابتدائية

تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

النطق بالحكم في إعادة محاكمة 22 متهمًا

تصدر محكمة جنايات القاهرة النطق بالحكم في إعادة محاكمة 22 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

بدء الدراسة في المدارس الحكومية لصغار السن

يبدأ طلاب رياض الأطفال والصفين الأول الابتدائي والثاني الابتدائي، الدراسة بجميع المدارس الحكومية والرسمية للغات والمصرية اليابانية والخاصة، وذلك قبل بدء الدراسة بجميع المراحل التعليمية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي بحوالي 10 أيام.

مكتبة القاهرة تعقد ندوة ثقافية حول كتاب "دع القلق وابدأ الحياة"

تعقد مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي، ندوة ثقافية حول كتاب "دع القلق وابدأ الحياة" للمؤلف ديل كارنيجي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء، بمقر المكتبة بالزمالك، وتتحدث في الندوة الكاتبة سناء عزوز، عن الكتاب وتناقش أهم ما جاء به من موضوعات تعد ذات أهمية لدى جميع أفراد المجتمع، وخاصة شريحة الشباب، ويدير اللقاء ياسر عثمان مدير عام المكتبة.

كلاسيكيات السينما التسجيلية في المركز القومي

يستضيف مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، كلاسيكيات السينما التسجيلية بإشراف الناقد مجدى الشحرى، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

اتحاد الناشرين ينظم مؤتمرا صحفيا

ينظم اتحاد الناشرين، في تمام الساعة الرابعة عصرا، مؤتمرا صحفيا بمقر الاتحاد، لمناقشة إطلاق مبادرة اتحاد الناشرين المصريين بعنوان "شهر حماية حقوق الملكية الفكرية في مصر".

مكتبة القاهرة تنظم ثالث لقاءات البرنامج الشهرى "اعرف أهلك"

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى ثالث لقاءات البرنامج الشهرى "اعرف أهلك" للتعرف على الثقافات الأفريقية للاحتفاء بعام (مصر- أفريقيا) وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، بالتعاون مع المركز القومي للمسرح والفنون الشعبية وقطاع الإنتاج الثقافي.

مكتبة مصر الجديدة تنظم ندوة لمناقشة رواية بعنوان "الزوجة المكسيكية"

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، ندوة لمناقشة رواية بعنوان "الزوجة المكسيكية" للكاتب إيمان يحيى، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء، بمكتبة مصر الجديدة العامة في مصر الجديدة.

نادى السينما الأفريقية يعرض فيلم "طفح الكيل"

يعرض نادي السينما الأفريقية الذي ينظمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وذلك في تمام السابعة مساء بسينما الهناجر، الفيلم الروائي الطويل "طفح الكيل" للمخرج محسن بصري من المغرب.

المركز المصري للدراسات الاقتصادية يعقد ندوة حول الصناعات اليدوية

يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ندوة بعنوان "الصناعات اليدوية في مصر هل نحن على الطريق الصحيح"، وذلك بحضور عدد كبير من الخبراء وممثلي الحرف اليدوية في مصر.

معرض "فن الظل" في ساقية عبد المنعم الصاوي

تستضيف قاعة الأرض بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك معرض "فن الظل .. رسم يدوى" للفنان مسعد الشباسي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

حفل "ميوچن باند" في ساقية الصاوي

تستضيف قاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك، حفلا لفرقة ميوچن باند، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

حفلا مركز تنمية المواهب على مسرح سيد درويش

يستضيف مسرح سيد درويش بالإسكندرية حفلا لمركز تنمية المواهب وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

مسرحية "بهية مصر" على المسرح المكشوف

يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية مسرحية "بهية مصر" وذلك ضمن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي في تمام الساعة الثامنة مساء.

مسرح السلام يستضيف عرضا مسرحيا لفرقة Truks. Cia

يستضيف مسرح السلام عرضا مسرحيا لفرقة Truks. Cia – من البرازيل، وذلك ضمن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي في تمام الساعة الثامنة مساء.

المسرح العائم الكبير يستقبل عرضا من جنوب أفريقيا

يستضيف المسرح العائم الكبير عرضا مسرحيا للتعبير الجسدي من جنوب أفريقيا، وذلك ضمن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي في تمام الساعة الثامنة مساء.

عرض كوميدي في مركز الهناجر للفنون

يستضيف مركز الهناجر للفنون عرضا كوميديا يسخر من المال والحب من كوسوفو، وذلك ضمن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي في تمام الساعة الثامنة مساء.

"جزء من الفانية" على مسرح البالون

يستضيف مسرح البالون عرض "جزء من الفانية" لفرقة المسرح الكويتي من الكويت، وذلك ضمن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي في تمام الساعة الثامنة مساء.

الأهلي يطير إلى غينيا لمواجهة كانو سبورت

تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى غينيا الاستوائية في الثانية صباحا استعدادا لمواجهة فريق (كانو سبورت) يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.