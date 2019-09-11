استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس، ستيفان رومانيه السفير الفرنسي بالقاهرة، لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وفرنسا في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية اللقاء أشاد الوزير بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين، وتناول اللقاء متابعة العمل في تطوير الجامعة الفرنسية، وأشار الوزير إلى حرص الحكومتين المصرية والفرنسية على تطوير الجامعة بما يجعلها ذات مستوى دولي، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي قدمها الجانبان لإعادة تأسيس الجامعة لتصبح ركيزة للتعاون الأكاديمي المصري الفرنسي، من خلال إعداد خريجين وباحثين رفيعي المستوي لتنضم إلى منظومة التعليم الدولي المتميز.

وأكد الوزير أنّ سياسة التوسع في التعليم الدولي التي تتبعها مصر تراعي دائما تميز البرامج التعليمية الجديدة، وجودة المناهج الدراسية وملائمتها للمعايير الدولية، وتوفير خدمة تعليمية ذات جودة عالمية لضمان مستوى خريجين مؤهلين للمنافسة في سوق العمل المحلية والدولية.

وشدد عبدالغفار على حرص مصر على التعاون مع فرنسا في مجال الفضاء، خاصة مع استضافة مصر وكالة الفضاء الأفريقية وحرصها على إعداد الكوادر الأفريقية المختلفة، والتواصل مع الكيانات المعنية بالفضاء في العالم، ومنها فرنسا التي تعد من الدول المتميزة في مجال تكنولوجيا الفضاء، مشيرا إلى زيارته الأخيرة لليابان حيث ألقى الوزير كلمة مصر ممثلا عن الاتحاد الأفريقي في منتدى التيكاد، والتي أوضح فيها أهمية تكنولوجيا الفضاء في دفع عجلة الاقتصاد الأفريقي وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعوب الأفريقية.

كما تناول الاجتماع متابعة العمل في بيت مصر بباريس، وبحث الترتيب لزيارة وزير التعليم العالي الفرنسي لمصر خلال الفترة المقبلة، لإعلان إطلاق عدد من مشروعات التعاون المشتركة بين البلدين.

من جانبه، أشاد السفير الفرنسي بمستوى التعاون البحثي والعلمي مع مصر؛ مؤكدا رغبة بلاده في تدعيم التعاون بين البلدين من خلال تطوير الجامعة الفرنسية، وتطوير أعداد الطلاب والتخصصات العلمية التي تقدمها، كما أشاد السفير بحجم الإنجاز الذي حققته مصر مؤخرا في تطوير التعليم العالي، من خلال المشروعات التعليمية الجديدة التي يتم تنفيذها، والتي تضع مصر في مكانة دولية متميزة في مجال التعليم العالي.

حضر اللقاء الدكتورة كاميليا صبحى القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، الدكتور محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية.