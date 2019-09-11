نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الخميس، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر
القاهرة 24 33
شبين الكوم 24 33
طنطا 24 33
دمنهور 24 32
الإسكندرية 25 30
بلطيم 23 30
مطروح 22 30
بورسعيد 24 30
دمياط 24 30
الزقازيق 24 34
الإسماعيلية 22 34
السويس 23 34
العريش 22 31
شرم الشيخ 28 36
الغردقة 26 36
مرسى علم 28 34
الفيوم 24 34
بني سويف 24 35
المنيا 22 35
أسيوط 24 36
سوهاج 25 37
قنا 25 38
الأقصر 25 39
أسوان 26 39
درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية
مكة المكرمة 26 42
المدينة 26 43
الرياض 2446
المنامة 32 38
أبو ظبي 31 41
الدوحة 30 40
الكويت 26 43
دمشق 15 34
بيروت 24 36
عمان 16 31
القدس 18 27
غزة 23 29
بغداد 22 40
مسقط 28 33
صنعاء 14 27
الخرطوم 27 38