"التضامن": الانتهاء من صياغة نشرة الاكتتاب الخاصة بصندوق "عطاء"

قال الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة - والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إنه جرى الانتهاء من صياغة نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لافتا إلى أنه تقرر أن يكون نهاية الشهر الحالي بداية الاكتتاب في الصندوق.

وأضاف فاروق، خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري، أمس، أن الاكتتاب ستتلقاه بنوك "الأهلي المصري، مصر، وقناة السويس"، إلى جانب بنك ناصر المؤسس للصندوق، موضحا أن الصندوق مفتوح أمام جميع المؤسسات والبنوك للمشاركة في الاكتتاب في أسهمه، لافتا إلى أن عائدات الأسهم توجه إلى مؤسسات الإعاقة وللمعاقين للمساهمة في تعليمهم ورعاياتهم في جميع المجالات.

ولفت إلى أن عائد الاستثمار مصدر تمويل دائم لذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن رأس المال المبدئي للصندوق يبلغ 200 مليون جنيه، وسعر الوثيقة 10 جنيهات جرى تحديدها لضمان توسيع شريحة المكتتبين بالصندوق الخيري، الذي يعد الأول من نوعه لكونه صندوقا مفتوحا.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن صندوق "عطاء" يعد أول صندوق استثمار خيرى وفقًا لقانون سوق المال، توجه عوائده لصالح الأعمال التنموية تأسس في شكل شركة مساهمة، وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ولائحته التنفيذية بهدف تحقيق أعلي عوائد ممكنة علي الأموال المستثمرة فيه من خلال الاستثمار في أدوات استثمارية متنوعة.

وأضافت أن الأرباح والعوائد الناتجة توجه كافة للإنفاق علي الأغراض الاجتماعية والخيرية مثل تعليم وتدريب ذوي الإعاقة وتقديم المنح الدراسية والقروض الحسنة للطلاب والدارسين من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلي تقديم الرعاية الصحية لهم، وتقديم المساعدة النقدية والعينية لذوي الإعاقة وأسرهم.

ومن جانبه، صرح عماد راغب، رئيس مجلس إدارة الصندوق أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة ودراسة مقترحات بشأن الدعاية والتسويق للصندوق والإطار العام لتنفيذها وتمت دعوة بعض الشركات لتقديم مقترحات الدعاية وعرضها على مجلس الإدارة لدراستها.