تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بقيادة اللواء خالد عبدالحميد، وكيل مباحث الوزارة، اليوم، من تصفية "الحزر"، أحد أخطر المجرمين في محافظة المنوفية بعد تبادل إطلاق النار بينه وقوات الأمن، خلال اختبائه في إحدى المزارع بوادي النطرون بالبحيرة، كما تم القبض على 3 من أفراد تشكيل عصابي متورط في واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه قوة أمنية بالمنوفية، ما أسفر عن إصابة أحد رجال الشرطة ووفاة متهم كان بصحبة القوة عقب ضبطه بحوزته مواد مخدرة.

وأسفرت الجهود عن تحديد مكان اختباء المتهمين في الواقعة "شقيقان" بمسكنهما بقرية دروة، والثالث بمنزلة في نفس القرية بدائرة مركز شرطة أشمون، كما أسفرت التحريات عن اختباء رئيس العصابة، واسمه الحركي "الحرز" بالاختباء في إحدى المزارع بوادي النطرون، وعقب تقنين الإجراءات استهدفت عدة مأموريات مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، جميع المتهمين في ذات الوقت.

وحال استهداف المتهم الأخير بمكان اختبائه بوادي النطرون، وبمجرد مشاهدته للقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وبادلته القوات إطلاق النيران، وتمكنت من السيطرة على الموقف، ما أسفر عن مصرعه وبحوزته بندقية آلية و21 فارغ لطلقات آلية.

وأسفرت باقي المأموريات عن ضبط باقي المتهمين بمساكنهم بقرية دروة، وبحوزة الأول بندقية آلية وبخزينتها 13 طلقة لذات العيار، وبحوزة الثاني كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام، وبحوزة الثالث بندقية آلية وبخزينتها 9 طلقات لذات العيار.