قال المستشار عماد أبوهاشم، القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة الإرهابية والعائد من تركيا، إنه يقترح على المجمع اللغة العربية إدراج كلمة "الإخوانية" كمصلح يعني "عقيدة عدائية تكفر المجتمع والحاكم وتسعى لهدم الدول" مثلما صيغت "الديماجوجية".

وأضاف "أبوهاشم" خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن أعضاء جماعة الإخوان يشوهون الإسلام ويختلقون قصصا وهمية عن صحابة الرسول محمد "علشان يبرر حاجات تدخل في نطاق الغرائز والشهوات وبيبرروها لنفسهم"، موضحا أن للجماعة قاعدة تقول "على كل الحكام والمسؤولين إن استجابوا طواعية فسنساعدهم، وإن لم يستجيبوا فنحن حرب عليهم، وهي دعوة صريحة للحرب".

وأكد القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة الإرهابية والعائد من تركيا، أن للجماعة قاعدة أخرى تقول "إن لم تكن مع الجماعة فأنت تموت"، متابعا: "عدد كبير من جماعة الإخوان الإرهابية تزوجوا في تركيا سرا، مثنى وثلاث ورباع، ويمكن رجعوا ما ملكت إيمانهم، والكهنوت الإعلى الإخواني لا رابط عليه".