قال المستشار عماد أبوهاشم، القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة الإرهابية والعائد من تركيا، إن قراره بالعودة لمصر جاء بعد اكتشافه لأعضاء الجماعة بالأدلة والبراهين "أول ما تأكدت إنهم ناس شياطين كان قدامي 3 حلول، اخترت إني أرجع مصر ولو كنت حلفت اليمين كانت هتتفتحلي أبواب الجنة زي ما قالولي".

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على فضائية "صدى البلد"، أنه وبعد مداخلته في شهر أغسطس 2018 مع البرنامج تحدث معه عدد كبير من المصريين عن ضرورة العودة والتوبة "أسرعت وحسيت قد إيه الشعب المصري عمره ما يفرط في ولاده، وأنا بصحح الخيبة اللي عملتها"، موضحا أن القيادات الإخوانية قد أشاعت بأن من سيفكر في العودة لمصر سيتم تعذيبه على يد المسؤولين "أشاعوا إن اللي موجودين في الأجهزة المسؤولة في الدولة وحوش وهيفترسوا من يعود إلى مصر" وبتلك الإشاعات يستعبد الإخوان الشباب الهاربين لتركيا ويجبرونهم على العمل بالسخرة.

وتابع: "كل الناس اللي خرجت في 30 يونيو كانوا صح واحنا كنا غلط، ودلوقتي أنا جبت ورقة بيضا وقلم وأتعلم من الشعب المصري".