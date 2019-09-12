حضرت مشاعر الأمومة بقوة في حفل زفاف الفنان الكوميدي أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، الذي أقيم، أمس، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، بالإضافة لبعض الإعلاميين والشخصيات العامة.

وظهرت والدة الفنان أحمد فهمي في حالة من السعادة، أثناء رقصها برفقة نجلها على أنغام الأغنية الرومانسية "نشيد العاشقين" للمطرب أحمد جمال، بعدما احتضنها أحمد أمام الجميع ورقصا سويا "سلو"، قبل أن يشاركهما الرقص والد النجم الكوميدي.

بينما اختلطت مشاعر والدة هنا الزاهد، فعلى الرغم من السعادة التي طغت على ملامحها طوال الحفل، إلا أنها لم تتمالك دموعها حينما احتضنت ابنتها على أغنية "بنتي وحبيبتي" للمطرب مدحت صالح، وهو ما أبكى المحيطين بهما.

واحتفل الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد بزفافهما، أمس، بأحد فنادق القاهرة، حيث جرى دعوة نجوم الفن، كما تم اختيار هذا اليوم تحديدًا قبل مهرجان الجونة حتى يستطيع الجميع الحضور.