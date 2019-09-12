قال رئيس أركان الجيش البريطاني السير نيك كارتر، إن القوات البريطانية بحاجة إلى المزيد من الخيارات العسكرية غير الفتاكة لتعجيز أعداء المملكة المتحدة، محذرا من أن العالم أصبح الآن أقل استقرارا خلال ال 42 عاما الماضية، وفقا لما ذكرته صحيفة "التليجراف" البريطانية، اليوم.

وأضاف كارتر، أن وتيرة التغيير باتت أكثر عمقا ووضوحا من أي شيء شهدته البشرية خارج نطاق الحربين العالميتين.

قال رئيس أركان الجيش البريطاني، وفي حديثه أمام وسائل إعلام دولية في معرض أنظمة الدفاع والأمن الدولي في دورته العشرين في لندن، إن الجيش البريطاني يحتاج إلى تطوير المزيد من الخيارات غير الفتاكة لتتيح خيارات أكبر للسياسيين في الصراعات المستقبلية، محذرا من أن التحديات التي تواجه النظام الدولي الذي يستند إلى القواعد والقوانين، خلال وتيرة السنوات الأخيرة تولد حتما "حالة من عدم الاستقرار".

وأوضح المسؤول العسكري البريطاني: "نحن نعيش فترة من التغيير الهائل"، فيما أشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن الأنشطة التي لا ترقى إلى كونها قتالا فعليا مثل الهجمات الإلكترونية -والتي يشار إليها على نحو متزايد باسم المنطقة الرمادية- تعني أن التكنولوجيا العسكرية عالية التقنية غالبا ما ينظر إليها بأنها زائدة عن الحاجة.

وتابع كارتر، أن الجيش يحتاج إلى "قدرات أصغر وأسرع لتفادي رصدها والتأكيد على تعطيل قدرات العدو بشكل غير فتاك، وبالتالي زيادة مجموعة الخيارات السياسية والاستراتيجية".

ورغم عدم تسمية روسيا أو الصين على وجه التحديد، قال قائد القوات المسلحة البريطانية: "لقد عدنا إلى عصر المنافسة بين القوى الكبرى التي تذكرنا بالنصف الأول من القرن الماضي، وتتجسد التهديدات التي تواجه بلدنا على نحو أسرع مما يمكن أن يتوقعه أي شخص".

وأشار إلى أن هذا الوضع "يتفاقم بسبب طابع الصراعات المتغير على نحو سريع، والناجم عن انتشار المعلومات والتقدم غير العادي في مجال التكنولوجيا نحن الآن نواجه تحديات على جبهات متعددة".

من جانبه، ردد وكيل وزارة الدفاع البريطانية ستيفن لوفجروف، تعليقات كارتر، حول هذا الأمر، وحذر من أن الاعتماد على القوة العسكرية التقليدية لم يعد كافيا لمواجهة النشاط العدواني من دول مثل روسيا.

وأوضح: "المنافسة المستمرة فيما يسمى بالمنطقة الرمادية يزيد من التركيز على القدرات العسكرية التي لا تهدف إلى أن يكون لها تأثير حركي أو فتاك بالطريقة التي تميل إليها القدرات التقليدية".