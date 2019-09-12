أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، تنظيم يوم مفتوح للتوظيف لشباب محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة من أصحاب المؤهلات العليا بالاشتراك مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، ضمن مبادرة "طور وغير"، وذلك بمركز التعليم المدني بالشلالات يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر الحالي من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً.

تشمل الوظائف المتاحة ما يلي

أولًا: مجموعة سوبر ماركت بيم

- 40 موظف فرع.

الشروط:

- مؤهل عال خريجين فقط.

- ذكور فقط.

- السن لا يزيد عن 30 عاما.

- المرتب 2700 جنيه.

- 9 ساعات عمل يوميًا.

- تأمينات اجتماعية وطبية.

- مميزات وترقيات حتى مدير فرع ومنطقة.

ثانيا: شركة انفينكس للموبايلات والإلكترونيات

- 30 موظف مبيعات داخل الفروع.

الشروط:

- مؤهل عال خريجين فقط.

- ذكور وإناث.

-خبرة ودون.

- جيد باللغة الإنجليزية.

- السن لا يزيد عن 30 عاما.

- المرتب 2300 جنيه + كوميشن.

- 9 ساعات عمل يوميًا.

- تأمينات اجتماعية وطبية.

للراغبين في الحضور، يجب ملء استمارة التقديم من هنــــــا، والحضور في الموعد والمكان المحددين.