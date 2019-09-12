قررت سلمى الشاعر، مدير تعليم السويس، إيقاف مديرة مدرسة الملك فيصل الابتدائية عن العمل، وإحالتها للتحقيق لمخالفتها التعليمات الخاصة بتلقي التبرعات.

وكان اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس التقى بمديري المدارس لبحث استعدادات العام الدراسي، وأصدر تعليمات بمنع تلقى أية تبرعات مادية من رجال الأعمال أو أي جهة أو جمعية إلا بالطرق القانونية، وعدم تسلم إدارة أية مدرسة تبرعات مادية بشكل مباشر.

وقال مصدر مسؤول بتعليم السويس، إن مديرة المدرسة المذكورة، خالفت التعليمات فقررت " الشاعر" إحالتها للتحقيق، كما كلفت وكيلة المدرسة القيام بإدارة المدرسة لحين انتهاء التحقيق.