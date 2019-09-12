بدأت هيئة النقل العام في الإسكندرية، اليوم الخميس، تشغيل 14 أتوبيسا كهربائيا، وذلك في إطار خطة الهيئة لتحويل أسطولها للعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي، بما يحافظ على البيئة ويقلل من استهلاك الوقود المدعم.

قال المهندس علي صقر، مدير إدارة الحركة والمتابعة بهيئة النقل العام في الإسكندرية، إن الأتوبيسات دخلت الخدمة على خطين رئيسين، الأول من الأنفوشي إلي المعمورة، والثاني من محطة الرمل إلى الهانوفيل، موضحا بأن خط سير الأتوبيسات يبدأ من الأنفوشي مرورا بـ 9 محطات وهي "المنشية ومحطة الرمل وسوتر وسيدي جابر وسان ستيفانو وسيدي بشر والعصافرة وشارع 45 ومصطفى كامل"، وصولا إلى المعمورة.

وأضاف "صقر"، لـ"الوطن"، أن الخط الثاني يبدأ من محطة الرمل إلي العجمي مرورا بـ 8 محطات وهي "سوتر وقناة السويس والموقف وطريق المحور ووادي القمر والدخيلة والبيطاش وبوابة 8" وصولا إلى الهانوفيل.

وأشار إلى أن سعر التذكرة يتراوح بين "3 إلى 8 جنيهات" للفرد الواحد بالخطين وذلك حسب المسافة، موضحا أنه جريىعمل تخفيضات 50% على سعر التذكرة بالأتوبيسات الكهربائية لكل من "الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة والعسكريين"، بالإضافة إلى أن المحاربين القدماء سمح لهم بدفع "ربع تذكرة" أي ما يعادل جنيهين فقط بالأتوبيسات الكهربائية.

ومن جانبه قال المهندس محمد زكريا، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، إن الأتوبيس الواحد يسع 90 راكبا، ومجهز لذوي الاحتياجات الخاصة حيث يوفر مكان لكرسي متحرك، وتبلغ سرعته القصوى تقدر بـ 80 كيلو متر/ الساعة.

وأضاف "زكريا"، لـ"الوطن"، بأن الأتوبيس يعمل بمحرك كهرباء 300 كيلو وات "430 حصان"، ومزود ببطاريات تعمل بنظام الشحن من 3 إلى 4 ساعات بما يسمح له بقطع مسافة 250 كيلو متر"دون استخدام التكييف"، و210 كيلو متر في حالة استخدام التكييف.

وأكد، بأن الأتوبيس الكهربائي مزود مكيف الهواء، ومزود بخاصية التتبع "GPS" وانترنت هوائي" WIFI"، لافتا أنه يعتبر طفرة في أنظمة النقل الجماعي لكونه يحافظ على البيئة ولا ينتج عنه أي ضوضاء أو عوادم.