جامعة الملك سعود ترعى المؤتمر العالمي الأول للخدمات الطبية الطارئة

ترعى جامعة الملك سعود، "المؤتمر الدولي الأول للخدمات الطبية الطارئة"، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر الجاري، بفندق الموفنبيك في الرياض.

ويهدف المؤتمر الدولي إلى مواكبة المستجدات العلمية الحديثة ،في المجالات المختلفة للخدمات الطبية الطارئة على المستوى الإقليمي والعالمي.

ودعا رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدكتور هاشم محمد بن صليح جميع المختصين في الخدمات الطبية الطارئة والمجالات ذات الصلة بالمشاركة في المؤتمر بالحضور، والتقدم لعرض الأبحاث العلمية خلال فترة المؤتمر عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمؤتمر على الرابط http://www.emstomorrow.org .

يذكر أن المؤتمر سيشمل على برنامج علمي مكثف خلال يومي 28 و 29 سبتمبر الجاري، يسبقهما ورش عمل متعددة في 27 سبتمبر، في الانقاذ والاسعاف المائي، واستخدام التمويه لمحاكاة الرعاية الطبية، وقراءة وتحليل تخطيط القلب، والخدمات الطبية الطارئة للمسنين.