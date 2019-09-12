ذكرت وزارة التربية والتعليم الفني، إنَّ دليل المعلم لطلاب رياض الأطفال بحوزتهم منذ العام الماضي، مبينًا أنه تم تدريب المعلمين خلال إجازة الصيف على مناهج نظام التعليم الجديد.

وأضافت وزارة التعليم، خلال مؤتمر صحفي بمقر ديوان عام الوزارة، أنه تم تدريب 100 ألف معلم منهم 86% راضيين عن التدريب، و84% أكدوا حدوث تطور ملموس في تعليم الأطفال.

وأكدت أن قياس مهارات الطلاب في النظام الجديد يتم ابتداء من الصف الرابع الابتدائي لمعرفة مدى استفادتهم من عدمه، مشيرة إلى أنها تسعى لإيجاد مفهوم معين في التعليم وتحديد الدروس المستفادة ، لذا تم تحديد معلمان في كل فصل دراسي لتطبيق المفهوم الجديد

وأوضحت أنه جرى زيادة الفيديوهات التعليمية لطلاب الثانوية العامة لمساعدتهم في فهم المواد الإضافية ويجرى تحميلها على بنك المعرفة، مبينة أن هذا العام هو الأخير في طباعة الكتب المدرسية لطلاب الثانوية العامة؛ نظرا إلى أن جميع الطلاب سيكون بحوزتهم أجهزة التابلت.