أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بتعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيسا لمجلس الدولة اعتبارا من سبتمبر الحالى، ليخلف المستشار أحمد أبو العزم المنتهية ولايته لبلوغه سن التقاعد فى 14 سبتمبر 2019.

وأصبح تشكيل المجلس الخاص لمجلس الدولة اعتباراً من 15 سبتمبر 2019 حتى 30 يونيو 2020، طبقا للائحة الداخلية لقانون مجلس الدولة والتي تنظم ترتيب وتوزيع المناصب وفقًا للأقدمية، كالتالي:

- المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيساً لمجلس الدولة ورئيس المجلس الخاص ورئيس المحكمة الإدارية العليا ورئيس دائرة توحيد المبادئ.

- المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع.

- المستشار حسن كمال شلال رئيسًا لمحاكم القضاء الإداري.

- المستشار يحي خضري نوبي رئيسًا لإدارة التفتيش الفني.

- المستشار أسامة عبد العزيز محرم رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.

- المستشار أنور خليل رئيسًا لقسم التشريع.

- المستشار أحمد عبدالتواب أحمد مرسي رئيسًا للمحاكم الإدارية والتأديبية.