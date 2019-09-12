جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، اليوم، حبس مدير شبكات الصرف الصحي في الجيزة، 15 يوما، على ذمة الاتهامات الموجهة له بالإهمال الجسيم، الذي تسبب في وفاة الطفل ياسين عماد في العمرانية، مطلع الأسبوع الجاري.

كان المستشار النائب العام، أمر بحبس مدير شبكات الصرف الصحي في الجيزة على ذمة التحقيقات، التي تجريها النيابة معه في واقعة وفاة الطفل "ياسين" عقب سقوطه في بالوعة صرف صحي بالعمرانية.

واستمع إبراهيم خلف رئيس نيابة العمرانية، لأقوال رئيس حي العمرانية، وبعض المسؤولين.

كما قرر هشام هدية، مدير النيابة عرض جثة الطفل "ياسين" 6 سنوات، على الطب الشرعي، لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، وجرت التحقيقات بإشراف المستشار هشام حاتم القائم بأعمال المحامي العام.

وعن تفاصيل الحادث، يقول والد الطفل: "أنا ابني الكبير مواليد 2010 وبيلعب في نادي الشرقية، وكان عنده مباراة في نادي الطالبية، فخلص المباراة وخارج هو والدته وكان ماشي ياسين على شمال والدته ووالدته في النص وريان الكبير على الجنب اليمين، سبقهم خطوة ووقع في البلاعة، وكان هما التلاتة هيقعوا في البالوعة ولما سبقهم وقع هو لوحده".

وأوضح والد الطفل، أن الأهالي فقط هم من حاولوا إنقاذ الطفل، وأن أحد الأفراد نزل للبالوعة، وكذلك نزل هو وأبناء عمومته وأخوته، من أجل إنقاذ الطفل وإخراجه، لكنهم فشلوا، مشيرا إلى أنهم تواصلوا مع الحماية المدنية واستغاثوا بمحافظة الجيزة.

وكان الطفل "ياسين"، لقي مصرعه عقب سقوطه في بالوعة صرف صحي بمنطقة العمرانية.

وتبين من خلال المعاينة والتحريات أن "بالوعة" الصرف كانت مغطاة بقطعة خشبية ما تسبب في وفاة الطفل، واستغرقت رحلة البحث عن جثته قرابة ساعة ونصف، حتى تمكنت القوات بمساعدة الأهالي من انتشال الجثة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحقيقات مستمرة.