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بعد يوم من زواجها.. هنا الزاهد ضيفة "أنا وبنتي" الليلة

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الانتهاء من تلقي طلبات حجز الوحدات بالمدينة الصناعية بالغردقة

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رصف طريق الغشام بتكلفة 13 مليون جنيه في الشرقية

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اختيار أستاذ بعلوم المنصورة رئيسا لمؤتمر عالمي في فرنسا

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السجن المؤبد لـ8 متهمين بتشكيل عصابة دولية لتصنيع المواد المخدرة

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