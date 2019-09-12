قرر علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، استبعاد مديرة مدرسة الشهيد عثمان بقرية البرامون التابعة لإدارة شرق التعليمية، ومسؤول الأمن ومشرف الفناء، بعد إصابة تلميذ بقطع في أوتار اليد اليسرى، خلال تواجده بالمدرسة وإحالة الواقعة للشؤون القانونية للتحقيق وإفادته فورا.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من إدارة الأمن بمدرسة الشهيد عقان بقرية البرامون، بإصابة عبدالله أحمد جمعة الشهاوي التلميذ بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة الشهيد عثمان بالبرامون بمركز المنصورة، إثر إغلاق زملائه باب الفصل على يده اليسرى.

جرى نقل الطالب المصاب لمستشفى الطلبة الجامعي بالمنصورة، وإجراء جراحة عاجلة بعد إصابته بقطع بأوتار اليد اليسرى وإعادة وصلها.

من جانبه زار وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، التلميذ، ووجه بفتح تحقيق في الواقعة، وتوفير أوجه الرعاية الكاملة للتلميذ المصاب، وفتح تحقيق كامل في الواقعة، ومعاقبة المتسببين جراء إصابة التلميذ.