لقيت ربة منزل وطفلها الرضيع، مصرعهما، وأصيب زوجها بكسور وكدمات مختلفة في أنحاء الجسد، إثر اصطدام سيارة بهم اليوم، في أثناء عبورهم الطريق الصحراوي في البحيرة.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير الأمن، إخطارا بالحادث، من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية.

وبالانتقال لمحل الواقعة، تبين مصرع "ش .م .أ" 30 سنة ربة منزل، وطفلها "م .أ .م" الذى يبلغ من العمر سنة، وإصابة زوجها "أ.م .ح" 30 سنة، في أثناء عبورهم الطريق الصحراوي بالقرب من مدينة وادي النطرون، إثر اصطدام سيارة مسرعة بهم، وفر قائدها هاربا.

ونقلت جثتي الأم وابنها إلى مشرحة مستشفى وادي النطرون، ووزجها المصاب إلى استقبال المستشفى نفسه لتلقي العلاج.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.