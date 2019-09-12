كشفت التحريات والتحقيقات، التفاصيل الكاملة في واقعة سرقة خزينة مدرسة رويال اسباتس، بمنطقة حدائق الأهرام، حيث اتضح أن وراء الجريمة 3 متهمين تسللوا إلى مكتب الحسابات بالمدرسة وكسروا الخزينة واستولوا على مبلغ 500 ألف جنيه.

وأضافت التحريات، التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن مرتكبي الواقعة: عامل وسائق، واستعانا بسائق سبق اتهامه في قضايا سرقات ونفذوا الواقعة.

وجاء في التحريات والتحقيقات أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغا لقسم شرطة الهرم من "هبة " 45 سنة، مديرة مدرسة رويال اسباتس هضبة الأهرام، باكتشافها كسر خزينة المدرسة وسرقة 500 ألف جنيه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحري لكشف ملابسات الواقعة، وبدأت القوات فى فحص البلاغ، ومناقشة العاملين بالمدرسة، والمشتبه فيهم والخارجين حديثا من السجون، وتمكنت القوات من خلال تفريغ الكاميرات من تحديد هوية 3 متهمين، وتبين أنهم استخدموا سيارة ميكروباص فى الواقعة.

وعلى الفور تم استئذان النيابة العامة، وانطلقت مأمورية من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء سامح الحميلى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين، وتبين أنهم كل من "أيمن" 26 عامل ومقيم العاشر من رمضان، و"محمد" 35 سنة سائق ومقيم العاشر، و"عبد الرحمن" 32 سنة سوابق سرقات، ارتكبوا الواقعة بسيارة ميكروباص خاصة بالمتهم الثاني.

وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة الهرم، وبدأت القوات فى استجوابهم ومواجهتهم بما ورد فى تحريات المباحث وتفريغ الكاميرات، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وبالسيارة المملوكة للمتهم الثانى التى ظهرت فى وقت معاصر للجريمة، وأرشدوا عن المبلغ المسروق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.