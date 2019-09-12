إزالة المصدات الخرسانية بشارع الشهيد أحمد حمدي بطور سيناء

قال أحمد عبدالعظيم، رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى إزالة المصدات الخرسانية المتواجدة أمام البنك الأهلي وبمحيط ميدان البنك، بهدف توسيع وتجميل شارع الشهيد أحمد حمدي الذي يعد أحد أهم الطرق الرئيسية بالمدينة.

وأكد رئيس المدينة أنه جار تطوير وتوسيع شارع أحمد حمدي بطول كيلومتر و300 متر بكلا الاتجاهين بداية من أمام محطة وقود التعاون وحتى أمام البنك الأهلي.

وأوضح "عبدالعظيم" أن تلك التوسعات ستسهم بشكل كبير في تحقيق سيولة مرورية، خاصة أن المدينة ستشهد إقبال كبير من الشباب من مختلف محافظات مصر خلال الفترة المقبلة عقب افتتاح المقر الرئيسي لجامعة الملك سلمان.