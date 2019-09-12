تسجيل الدخول
مشروعات الشباب.. قصص نجاح

أحدث الأخبار

"مصر تستطيع" يعرض تقريرا عن أبرز الشخصيات العالمية التي درست بمصر

"مصر تستطيع" يعرض تقريرا عن أبرز الشخصيات العالمية التي درست بمصر

منح دكتوراه بـ"تربية رياضية" المنصورة عن كرة السلة ذات الاستشعار عن بعد

منح دكتوراه بـ"تربية رياضية" المنصورة عن كرة السلة ذات الاستشعار عن بعد

تحرير 10 محاضر ضبط وتهريب جمركي بالغردقة

تحرير 10 محاضر ضبط وتهريب جمركي بالغردقة

حدوتة عربية.. فراري "الحصان الجامح" وسط نيران سباقات "فورميلا 1"

حدوتة عربية.. فراري "الحصان الجامح" وسط نيران سباقات "فورميلا 1"

ضبط 500 كيلو لحوم فاسدة قبل بيعها بالأسواق في الفيوم

اتلفت بعض الملفات.. نشوب حريق محدود بمحكمة بني سويف الابتدائية

اتلفت بعض الملفات.. نشوب حريق محدود بمحكمة بني سويف الابتدائية

اختيارات الوطن

"الوطن" داخل "بيت التطوع".. أول مركز لمكافحة الإدمان بجامعة القاهرة

"الوطن" داخل "بيت التطوع".. أول مركز لمكافحة الإدمان بجامعة القاهرة

قبل انتهاء ولايته.. قضايا شغلت الرأي العام أحالها "نبيل صادق" للمحاكم المختصة

قبل انتهاء ولايته.. قضايا شغلت الرأي العام أحالها "نبيل صادق" للمحاكم المختصة

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر.. طب بنات 96.61%

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر.. طب بنات 96.61%

9 فئات معفاة من الرسوم الدراسية.. تعرف عليها

9 فئات معفاة من الرسوم الدراسية.. تعرف عليها

"الوطن" تكشف التقصير فى الإشراف على "المبردات"..كولديرات المياه فى الشوارع ممنوع الاقتراب

"الوطن" تكشف التقصير فى الإشراف على "المبردات"..كولديرات المياه فى الشوارع ممنوع الاقتراب

نتيجة تنسيق الشهادات الفنية الدور الأول والثاني

نتيجة تنسيق الشهادات الفنية الدور الأول والثاني

الأكثر قراءة

عاجل