استعرضت فضائية "extra news"، في تقرير لها، تفاصيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة، التي أطلقها الرئيس في 2018، من أجل إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة.

وذكر التقرير، أنه جرى الانتهاء من إجراء 231 ألفا و633 عملية جراحية حتى 10 سبتمبر 2019، وتحويل 3767 حالة لتلقي العلاج الدوائي بدلًا من التدخل الجراحي، كما تم إجراء 103 آلاف و643 عملية جراحة قسطرة القلب، و16932 عملية جراحية في القلب، فضلًا عن إجراء 9307 عمليات جراحة مخ وأعصاب، و10350 عملية جراحة عظام.

كما أجريت 75040 عملية جراحة رمد، و11566 عملية جراحة أورام، فضلًا إجراء 169 عملية زراعة كلى، و227 عملية زراعة كبد، و1632 عملية زراعة قوقعة.

يذكر أن المبادرة تضمنت عدم تحمل المريض أي تكلفة مالية، وتقديم خدمة علاجية على أعلى مستوى.