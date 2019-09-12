واصل الدولار خسائره أمام الجنيه بنهاية تعاملات الأسبوع، وبلغ إجمالى ما فقدته العملة الأمريكية على مدار الأسبوع نحو 8 قروش ليباع اليوم بـ16.47 جنيه مقابل 16.55 جنيه الخميس الماضى، فيما تذبذب سعر بيع الذهب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأسبوع ليفقد 27 جنيهاً ويباع عيار 24 بـ802 جنيه مقابل 822 جنيه الخميس الماضى، فيما سجل عيار 21 نحو 702 جنيه، وبيع عيار 18 بـ601 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 5616 جنيهاً.

الغرف التجارية: وفرة المعروض من السلع وتراجع السعر العالمى وراء استقرار السوق المحلية

وفيما يتعلق بتراجعات السلع والمنتجات، قال أحمد صقر، رئيس لجنة الأسعار بالغرف التجارية، لـ«الوطن»، إن عوامل كثيرة ساهمت فى تراجع معدلات التضخم ومنها توفير الدولار، ووفرة المعروض، وتراجع أسعار السلع المستوردة عالمياً حيث نستورد 75% من السلع من الخارج.

وأضاف أن كل هذه العوامل ساهمت فى حماية الأسواق من انفلات الأسعار وزيادة معدلات التضخم، موضحاً أن بعض السلع الرئيسية التى تعاقد عليها المستوردون من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر تشهد تراجعاً فى الأسواق العالمية مقارنة بشهر يوليو من العام الجارى بفارق نقطتين.

ولفت إلى أن أسعار السلع تخضع لعوامل متعددة تتسبب فى تغيرها منها مدى توافر السلع بالسوق، والكميات المعروضة «العرض والطلب»، وسعر الدولار، بجانب الحلقات المتنوعة التى تمر بها السلع وتزيد تكلفتها.

وأضاف أن انخفاض الأسعار فى صالح الجميع ويؤدى لاستقرار السوق ودفع عجلة البيع التى يشكو من ركودها التجار مؤخراً.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن الأسواق شهدت انخفاضاً فى الأسعار فى يوليو وأغسطس، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى بنسب تتراوح بين 30 و50%، وإن المعروض فى السوق أكثر من الطلب.