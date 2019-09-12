أوضح جمعة مبارك الجنيبي، سفير الإمارات في القاهرة، تفاصيل المؤتمر الصحفي للمجلس الأعلى للطاقة بدبي، والذي عُقد بالقاهرة لتسليط الضوء على جائزة الإمارات للطاقة النظيفة والمتجددة، حيث ذكر إن الجائزة مختصة بالابتكار في مجال الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف خلال حواره في نشرة "أخبار TeN"، على شاشة "TeN"، أن دولة الإمارات مهتمة أن يشاركوها أشقائها العرب في أي مجال يساعد في التطور وخدمة المجتمع، موضحًا أن العالم أجمع يتحدث عن أهمية الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة.

وتابع: "أعتقد أن لدينا في الوطن العربي كفاءات عالية جدا في مجال الابتكار، وطبعا مصر مهمة للغاية، نحن الآن في القاهرة نتحدث عن جائزة الإمارات، لأننا لما بنخرج من الإمارات مصر تكون لها دائما أولوية في أجندتنا".