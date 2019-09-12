تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة يوسف الصديق، بالتعاون مع أجهزة الشرطة، من إزالة 14 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، بإجمالي 48 فدانا، بقريتي "الريان" و"الحامولي"، في حملة مكبرة، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

وتمكنت الحملة تحت إشراف اللواء أشرف موافي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بحضور كمال سلومة، رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، من إزالة حالات التعدي، وتحصيل مستحقات الدولة بعد تقنين أوضاع 4 حالات من المتعدين على أراضي أملاك الدولة.

وشدد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، ضرورة التصدي لكل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها على الفور، وأنه لا تهاون في الحفاظ على حقوق الدولة، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

كما شدد المحافظ، على ضرورة الانتهاء من إجراءات التقنين والتصالح الخاصة بالأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أقرب وقت.