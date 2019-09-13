أعلن الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، مساء أمس، عقد ورش ضمن فعاليات برنامج لتدريب للأطباء ومشرفات التمريض على ترصد متلازمة الحصبة الألمانية Rubella والكشف المبكر لها، والإبلاغ الفوري عن الحالات المكتشفة، في إطار بروتوكول التعاون بين مديرية الشؤون الصحية ومنظمة الصحة العالمية وكلية الطب جامعة الإسكندرية.

وقالت الدكتورة عزة الفناجيبلي، وكيل مديرية الشؤون الصحية للشؤون الوقائية بالمحافظة، إن التدريب جرى بمستشفى الشاطبى الجامعي، وشمل 15 طبيبا و7 مشرفات تمريض من العاملين والوحدات الصحية التابعة للمديرية، وذلك في إطار فعاليات البرنامج التدريبي للحفاظ على مصر خالية من الأمراض المستهدفة بالتطعيمات.

وأوضحت أن مرض الحصية الألمانية ينشأ عن عدوى فيروسية قد تتسبب فى أعراض منها الارتفاع الطفيف في درجة الحرارة، وطفح جلدى وردي على الوجه ينتشر إلى الجذع ثم الذراعين، والصداع وانسداد أو سيلان الأنف والتهاب وإحمرار العينين، وغالبًا ما تكون الأعراض خفيفة لدرجة يصعب معها ملاحظتها خاصة عند الأطفال.