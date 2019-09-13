تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية، من الطرق العامة وأسفل المنازل بأسلوب قص الضفيرة وتوصيل الأسلاك، حرر محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفرشكر، بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز كفر شكر، مفادها تكوين "عاطف م ن" 37 عاما عاطل، و"محمدع س" 38 عاما عاطل، تشكيلا عصابيا، تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات البخارية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم إسماعيل خطاب، رئيس مباحث المركز، من ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك حال استقلالهما مركبة تروسكل بدون لوحات معدنية.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، أقرا بصحتها وقيامهما بارتكاب وقائع أخرى، وأضافا قيامهما بالتصرف في المسروقات بالبيع، لدي عميلهما "إبراهيم ع ا أ" عاطل، وباستهدافه أمكن ضبطه وبمواجهته باعترافات المتهمين أقر بصحتها جري ضبط المسروقات والتحفظ عليها وبعرض المسروقات على المجني عليهم تعرفوا عليها.