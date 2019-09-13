عرضت رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي "ثاني أكبر الأحزاب النمساوية" باميلا راندي فاجنر، اليوم، البرنامج الكامل للحزب لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة في 29 سبتمبر الجاري.

وقالت - في لقاء جماهيري في العاصمة "فيينا"- إن الحزب الاشتراكي يحذر من عودة الائتلاف الحكومي السابق المكون من حزبي الشعب والحرية.

وأشارت فاجنر، إلى أن "الحزب الاشتراكي"، يركز على القضايا الإنسانية وتوفير العدالة الاجتماعية، موضحة أن برنامج الحزب مكون من أكثر من 160 صفحة ويحمل اسم "انتصارات الانسانية " ويضع رعاية الإنسان فى بؤرة عمل الحزب وبما يتوافق مع ثوابته الراسخة عبر عقود من العمل السياسي فى البلاد.

واتهت فاجنر، الأحزاب اليمينية بأنها تساعد على انتشار الفساد والتطرف، نافية وجود ما يسمي بـ "سياسة يمين الوسط الصحيحة، والتي يتخذها حزب الشعب المنافس شعارا له"، وهو الحزب الذي يتصدر حتى الآن استطلاعات الرأى العام في البلاد".

وشددت على أن الموضوعات الرئيسية على أجندة الحزب تشمل حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ وتطوير السياسات الاجتماعية والصحية وتنمية المناطق الريفية، وتوفير الإسكان الاقتصادي ومكافحة الفساد وتعزيز الاندماج والحد من الهجرة غير الشرعية ودعم حرية الصحافة.