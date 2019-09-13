تمكنت الهيئة العامة لنقل الركاب في الإسكندرية، اليوم، من الانتهاء من أعمال إصلاح الترام المجري رقم 894 وإعادته للعمل بخط ترام المدينة، وذلك بعد نشوب حريق محدود به بسبب حدوث ماس كهربائي، بمنطقة بحري، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

قال المهندس علي صقر، مدير إدارة الحركة والمتابعة بهيئة النقل العام بالإسكندرية، لـ"الوطن"، إن جميع الفنيين بورش "البلدوف" في كرموز نجحوا في إصلاح الترام في وقت قياسي من الزمن، مؤكدا بأنه جرى دخول وحدة الترام للخدمة مرة أخرى بخط المدينة، بعد التأكد من كفاءته وسلامة العربات لاستقبال الركاب.

يذكر أن ترام الإسكندرية يضم خطين الأول ترام الرمل باللون الأزرق، ويبدأ من محطة الرمل وحتى النصر "فيكتوريا" بطول 28 كيلو متر بإجمالي 31 محطة و42 عربة تنقل 190 ألف راكب شهريا، أما ترام المدينة بلونه الأصفر، فيبلغ طول قضبانه 58 كيلومترا ويعمل عليه 119 وحدة أو عربة تنقل 17 ألف راكب شهريا