أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، في انقلاب سيارة بترعة مجاورة للطريق الزراعي السريع، بدائرة مركز إيتاي البارود في البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي، وسقوطها عقب ذلك في الترعة الموازية للطريق قبل مدينة إيتاي البارود، في اتجاه الإسكندرية.

انتقل الرائد إسلام السعدني رئيس المباحث، إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى إيتاي البارود المركزى لتلقي العلاج، وحرر المحضر اللازم.