نزف 5 ساعات.. شكوى ضد طبيب تسبب في وفاة طفل بعد عملية طهارة ببورسعيد

أكد الدكتور عادل تعيلب، مدير الهيئة العامة للرعاية بمنظومة التأمين الصحي فرع بورسعيد، أن الرضيع المتوفي عقب عملية طهارة، وصل إلى المستشفى في حالة متردية يعانى من هبوط حاد في الدورة الدموية، بعد إجراء العملية له في عيادة خاصة وتوفي في الحال.

وأوضح" تعيلب" لـ"الوطن" أنه جرى استقبال شكوى مقدمة من أسرة الرضيع تتهم طبيب بالإهمال والتسبب بوفاة رضيعهم، وجرى تحويلها إلى لجنة العلاج الحر وستبحث الشكوى، وفي حالة ثبوت إهمال الطبيب سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وكانت أسرة رضيع قدمت شكوى إلى الرعاية الصحية التابعة للتأمين الصحي، ضد الطبيب "ر.ز" بسبب إهماله في عملية طهارة رضيعهم "30 يوما"، مما أدى إلى نزيف ثم هبوط حاد في الدورة الدموية.

ويروي طارق حسين عبد الحافظ، جد الطفل "سليم كريم عبد الناصر"، المتوفي، أن الطبيب المهمل أجرى للرضيع عملية طهارة بعيادته الخاصة، وطلب من أمه بعد العملية إرضاعه حتى يتبول للتأكد من نجاح العملية .

وأخبرت الأم الطبيب أن الطفل ينزف، فأكد لها أن النزيف طبيعي بعد العملية، وسينتهى خلال ساعات، ومع مرور الوقت استمر النزيف وبدأ تغير لون الطفل في الإصفرار.

وتابع الجد لـ"الوطن": "قمنا بالاتصال بالطبيب مرة أخرى فأكد لهم أن الحالة طبيعية بعد العملية ثم ذهبنا به إلى مستشفى أطفال النصر التخصصي، فأخبرونا بوفاة الرضيع بعد هبوط حاد في الدورة الدموية".

وطالب جد الرضيع بمحاسبة الطبيب الذي ترك الرضيع ينزف لأكثر من 5 ساعات، ثم وفاته وأشار إلى أنه جرى تحرير محضر بالواقعة وشكوى إلى لجنة الشكاوى بهيئة التأمين الصحي وننتظر استكمال التحقيقات.