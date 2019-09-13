لقي طفلين شقيقين مصرعهما إثر إنهيارمنزلهما المبني بالطوب اللبن بمنطقة الجوامع التابعة لمركز الغنايم في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من المقدم محمد الشربيني رئيس مباجث مركز شرطة الغنايم، بوصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بانهيار منزل مبني بالطوب اللبن بمنطقة الجوامع بالغنايم بحري، ووجود أطفال تحت الأنقاض.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وفرق الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار منزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن ملك "أحمد. م. أ"، ونجم عن الحادث مصرع الطفل "محمد.أ.م.أ"، 14 عامًا، وشقيقته الصغرى تحت الأنقاض أثناء تواجدهم بالمنزل. وتم انتشال الجثتين من تحت الأتقاض والتحفظ عليهما بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة.وجارى تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية.