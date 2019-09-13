شهد السفير طارق عادل سفير مصر في لندن، بمقر السفارة المصرية، مراسم التوقيع على اتفاق مع جامعة لندن University of London لإنشاء فرع لكلية لندن للاقتصاد London School of Economics بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقع الاتفاق اليوم من الجانب المصري الدكتور محمود عبد القادر مؤسس الجامعة الأوروبية بمصر ورئيس مجلس الأمناء، فيما وقع عن جامعة لندن كريج أوكالاجان مدير إدارة العمليات بالجامعة، وحضر مراسم التوقيع عدد من الأساتذة من الجانبين المصري والبريطاني وأعضاء السفارة المصرية في لندن.

وأكد السفير عادل في كلمته بهذه المناسبة، أن مصر لديها من المقومات والإمكانات ما يسمح باجتذاب أكبر الجامعات، معربًا عن سعادته بإبرام هذا الاتفاق مع أحد أكبر الجامعات على مستوى بريطانيا والعالم، مضيفاً أن تلك الخطوة ستنعكس على جودة التعليم في مصر وتتماشى مع خطة الدولة في النهوض بقطاع التعليم.

من جانبه، أثنى الدكتور عبد القادر على أهمية هذه الخطوة، لافتًا إلى أن التوقيع على هذا الاتفاق يعد علامة بارزة في التعاون المصري البريطاني اتصالًا بملف التعليم.

وأعرب مدير إدارة العمليات بجامعة لندن عن سعادته بالمشاركة في التوقيع على الاتفاق المنشئ لفرع كلية الاقتصاد بجامعة لندن في مصر، وعن تطلع الجامعة للعمل قدمًا مع الجانب المصري لإنجاح هذا المشروع الأكاديمي الضخم.

ويأتي التوقيع على الاتفاق في إطار رؤية الدولة المصرية 2030، وتطوير التعليم في مصر من خلال استضافة أفرع للجامعات الأجنبية الكبرى، وكذلك في سياق الجهود المصرية الرامية إلى أن تكون مصر مركزًا للتميز العلمي بالمنطقة.

يذكر أن جامعة لندن مصنفة في المركز الثاني عالميا في مجال العلوم الإنسانية.