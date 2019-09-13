نجحت أجهزة وزارة الداخلية بالجيزة في مساعدة إحدى المواطنات مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، واصطحابها ومرافقتها من مسكنها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وتلقت إدارة شرطة النجدة بالجيزة بلاغاً يفيد بوجود ربة منزل، 67 سنة، مريضة وغير قادرة على الحركة، وحالتها الصحية تتطلب نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

وبالانتقال لمحل البلاغ، تم فتح باب الشقة فى وجود الجيران، وتبين أنها تقيم بمفردها وتعانى من "كسر" وسبق تركيب مفصل صناعي لها ولا تستطيع الحركة، وجرى نقلها للمستشفى بمعرفة رجال الشرطة الذين رافقوها حتى الكشف وإعادتها لمزلها مرة أخرى.