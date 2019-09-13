تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البداري، اليوم، من ضبط فلاح يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلها أسلحة محلية وخرطوش، بدائرة المركز.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة البداري أكدتها التحريات عن قيام " ص.ا.ع "44 سنة فلاح، ومقيم دائرة مركز البداري بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة المحلية الغير مرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية، أسفرت عن ضبط المتحرى عنه وبحوزته 6 بنادق خرطوش محليه الصنع، 5 فرد خرطوش محلي الصنع وأدوات التصنيع ، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية.