مؤسسة محمد بن راشد توزع الزى على الطلاب

واصلت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، حملتها لتوزيع الزي المدرسي والحقيبة المدرسية علي الأيتام والمستحقين من أطفال محافظات صعيد مصر.

وكانت الانطلاقة بمحافظات الفيوم، وأسيوط، وسوهاج، ثم توجهت قبل انطلاق العام الدراسي لتغطي محافظات قنا والأقصر وأسوان، وتهدف الحملة لرفع العناء عن كاهل الأسر الفقيرة.

وقال الدكتور صلاح الجعفراوى، مستشار مؤسسة بن راشد بالقاهرة، فى تصريحات صحفية، إنه جار توزيع زي مدرسي وحقيبة مدرسية وأحذية على التلاميذ البسطاء بمختلف المحافظات بمناسبة دخول العام الدراسي الجديد.

الجدير بالذكر أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية مؤسسة لها العديد من الأنشطة داخل مصر، حيث تقدم المساعدات وترعى العديد من المشروعات التنموية والثقافية.