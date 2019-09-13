قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن المحاولات التي قامت بها إسرائيل مؤخرا من أجل تغيير الوضع القائم في الجنوب اللبناني، تشكل خطرا داهما على المنطقة، وهددت حالة الاستقرار التي تشهدها المناطق الحدودية اللبنانية منذ حرب عام 2006، وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم، رئيس بعثة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجنوب اللبناني "يونيفيل" وقائدها العام الجنرال ستيفانو دل كول.

وأكد عون، التزام بلاده بقرار مجلس الأمن 1701 "الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006"، مشددا على أن لبنان يحتفظ بحقه المشروع في الدفاع عن نفسه إذا ما تعرض لأي اعتداء، ومعربا عن تقديره للجهود التي بذلتها الأمم المتحدة في سبيل تطويق مضاعفات ما جرى والعمل على استعادة حالة الاستقرار.

وأثنى الرئيس اللبناني، على قرار مجلس الأمن الصادر أواخر الشهر الماضي بالتجديد لمهمة قوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني لمدة سنة إضافية، وما تضمنه القرار من إدانة لجميع الانتهاكات على الخط الأزرق "الخط البري الفاصل بين لبنان وإسرائيل" والذي اعتمدته الأمم المتحدة منذ عام 2000، عن طريق الجو والبر على السواء، مشيرا إلى أهمية استمرار عمل القوة البحرية التابعة لـ"اليونيفيل"، لحين تمكن الجيش اللبناني من بناء قدراته البحرية، وذلك على الرغم من إمكانياته المادية المحدودة.

وأعرب عون، عن تطلعه لحدوث تقدم على صعيد الوساطة الأمريكية لترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل تحت رعاية الأمم المتحدة. وكان وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، استقبل في وقت سابق من اليوم، الجنرال ستيفانو دل كول، حيث تناول اللقاء مناقشة الاعتداء الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية والخروقات الإسرائيلية للقرار الأممي 1701 والتوتر الذي شهدته الحدود الجنوبية اللبنانية مع إسرائيل مطلع هذا الشهر.

جدير بالذكر، أن الأسابيع الماضية، شهدت توترا كبيرا خشية اندلاع حرب بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، وذلك بعد سقوط طائرتين إسرائيليتين من دون طيار في نطاق ضاحية بيروت الجنوبية، والتي تمثل معقل الحزب ومنطقة نفوذه الرئيسية، أواخر الشهر الماضي، وتبادل القصف الصاروخي بين حزب الله وإسرائيل على المناطق الحدودية مطلع الشهر الجاري.