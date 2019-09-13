فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها، الجمعة، للناخبين التونسيين في الخارج ليصوتوا في انتخابات الرئاسة التونسية، حيث يستمر التصويت في الخارج على مدى ثلاثة أيام.

كما دعا فاروق بوعسكر، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، المواطنين، إلى تجنب تصوير ورقة الاقتراع، ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدا أنها تعد جريمة انتخابية تكلف من ارتكبها السجن لمدة سنة.

فيما أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، أن نسب الإقبال، كانت مرتفعة بالدول العربية، لتزامنها مع يوم العطلة الأسبوعية، متوقعا أن ترتفع نسبة الإقبال في الدول الأوروبية يومي السبت والأحد، اللذين يتزامنا مع العطلة الأسبوعية.

وأشار الى أن إضراب المواصلات بالعاصمة الفرنسية باريس قد حال اليوم دون وصول التونسيين إلى مكاتب الاقتراع.

وأكد بفون خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالمركز الإعلامي لهيئة الانتخابات بقصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية، أن فتح باب الاقتراع بالخارج كان في التوقيت المحدد له، وأن افتتاح أول مركز كان بمدينة سيدني بأستراليا، مساء أمس الخميس في تمام الساعة الحادية عشرة ليلا، ثم تباعا بمنطقة الشرق الأقصى فطوكيو وسيول وجاكرتا وبكين ثم باقي الدول العربية.

وأفاد بأن الانتخابات بالخارج تنتظم بـ 46 دولة (303 مراكز اقتراع و384 مكتبا)، موضحا أن هذه المراكز والمكاتب تنقسم على 6 هيئات فرعية، الأولى بفرنسا ومقرها في "باريس 1" (52 مركزا و79 مكتب اقتراع)، الثانية في جنوب فرنسا ومقرها مرسيليا ( 64 مركزا و91 مكتب اقتراع)، والثالثة بالدول العربية وباقي دول العالم ومقرها أبوظبي (47 مركزا و53 مكتب اقتراع)، والرابعة بألمانيا ومقرها ببرلين (6 مراكز و14 مكتبا)، والخامسة بإيطاليا ومقرها بروما (78 مركزا و85 مكتب اقتراع)، والسادسة بالأمريكتين وباقي دول أوروبا ومقرها بمونتريال بكندا (56 مركزا يضم 62 مكتب اقتراع).

كما ذكر أن عدد المسجلين بالدوائر الانتخابية بالخارج هو 386 الفا و53 مسجلا أغلبهم بأوروبا خاصة فرنسا التي لها 10 مقاعد بمجلس نواب الشعب، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن عدد المسجلين حسب الدوائر هو 35 ألفا و879 مسجلا بالدول العربية وباقي دول العالم، و 82 ألفا و 623 مسجلا بألمانيا و57 ألفا و 667 مسجلا بإيطاليا و88 ألفا و836 مسجلا بفرنسا 1 و117 ألفا و 133 ناخبا بفرنسا 2 وبالأمريكيتين وباقي دول العالم 57 ألفا و885 مسجلا.

ويشارك في الاستحقاق الرئاسي المقبل 26 مرشحا تنتهي حملاتهم الدعائية داخل تونس وخارجها منتصف ليلة 13 سبتمبر الجاري ليكون 14 سبتمبر يوم صمت انتخابي.

ويقترع الناخبون داخل تونس يوم 15 من الشهر الحالي، في حين يقترع الناخبون خارجها أيام 13 و14 و15 سبتمبر.